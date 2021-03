Das MDR KULTUR Spezial "Lob der Klage" erkundet, was es für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutet, wenn die Klage plötzlich Konjunktur hat. Wir fragen, wie die Politik den Klagen der Bürger in den vergangenen Jahrzehnten begegnet ist. Wir klären, wo der Unterschied zwischen Jammern und Klagen liegt.



Und wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, die Klage zuzulassen und anzuhören – statt vorschnell Trost zu spenden. Dieser Versuchung unterliegen auch die Kirchen, obwohl gerade die Bibel zeigt: Menschen können, ja sie müssen auch vor Gott Klage führen.