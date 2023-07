Trotz der Diagnose schaut er hoffnungsvoll auf das Leben und begeistert mit seiner unbeschwerten und fröhlichen Art seine Follower. Schon lange vor der Krebsdiagnose 2020 erreichen er und sein Zwillingsbruder Johannes mit dem Youtube-Channel "The Real Life Guys" mehr als eine Million Menschen. Die Videos zeigen, wie das Brüderpaar mit Freunden verrückteste Konstruktionen zusammenbaut, von der fliegenden Badewanne bis zur Wasserrutsche vom Hausdach. Die Youtuber sind weltweit erfolgreich, sogar in China und den USA. Den beiden Jungs aus einem Dorf in Hessen scheint die Welt zu Füßen zu liegen.