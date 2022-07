Wallfahrten über die Grenze

Der Historiker Jan Kvapil will die tschechisch-sächsische Wallfahrtstradition wieder aufleben lassen. Bildrechte: Andreas Roth Nach der Vertreibung wurde Vorderzinnwald abgerissen, wie viele deutsch-böhmische Dörfer. Jan Kvapils Großvater hasste die Deutschen. Zwei deutsche Kriege hatte er in den Knochen. Sein Enkel aber sucht nun unter dem Grün des Erzgebirgskamms nach Spuren der einstigen deutschen Bewohner. Was er gefunden hat, können Wanderer jetzt vor Ort auf ihren Handys sehen mittels alter Fotos und virtueller Realität: "So können wir uns die Kapelle von allen Seiten anschauen und sogar hineingehen."

Jan Kvapil hat auch alte Wallfahrtslieder in einem Gesangbuch der Deutsch-Böhmen gefunden. Auf den Bierbänken vor ihm singen Deutsche und Tschechen zusammen – fast so wie früher, sagt Isolde Böhm aus Fürstenau: "Sonntags sind sie rübergelaufen in die ganzen Gastwirtschaften." Solche Geschichten kennt sie von ihren Eltern. Gemeinsam mit ihrem Mann Karl-Heinz ist sie den alten Wallfahrtsweg über die Grenze gelaufen – obwohl das Paar evangelisch ist. Sie kennen auch die Legenden um die Madonna von Fürstenau.

Die Madonna: Neuer alter Treffpunkt

Die katholischen Böhmen pilgerten jedes Jahr ins evangelische Fürstenau auf sächsischer Seite. In der Kirche verehrten sie das goldene Bildnis der Mutter Jesu, ein Altar aus dem Mittelalter. Als die Vorderzinnwalder 1887 ihre eigene Kapelle bauten, holten sie ihn zu sich. Jan Kvapil erzählt die alten Legenden. In ihnen wechselt die Madonna immer auf wundersame Weise über die Grenze hin und her, ganz von selbst: "Die Madonna ist ein Symbol für diese bewegte oder bewegende Geschichte über die Menschen, die immer wieder über die Grenze gegangen sind, einmal positiv, einmal negativ. Diese Madonna könnte eine Art festen Punkt bieten, an dem wir uns versammeln."