Mit Makar Sankranti feiern Hindus in Indien und Nepal den Übergang der Sonne in das Sternzeichen des Steinbocks. Nach alter Hindu-Tradition markiert die Sonnenwende einen segensreichen Zeitabschnitt. Da dieser Wechsel mit dem Ende des Winters und dem Abschluss der Ernte einhergeht, werden auch diese Ereignisse zu Makar Sankranti gefeiert.

Die Ausprägung des Festes ist von Region zu Region verschieden. Während man sich in der Region Maharashtra Süßigkeiten aus dem Zucker des frischen Zuckerrohrs zu Makar Sankranti schenkt, pilgern in Westbengalen tausende Gläubige zur Gangesmündung, um zu einem astrologisch exakt bestimmten Zeitpunkt betend ins Wasser zu steigen.

Im Süden Indiens gibt es eine besondere Variante des Festes. Dort heißt es Pongal, was so viel wie "überkochen" bedeutet und einen alten Brauch beschreibt. Danach erhitzen Hindus in dieser Region zum Sonnenaufgang Reis in Milch. Wenn die Milch überkocht, klatscht die ganze Familie in die Hände. Außerdem werden Feuerwerkskörper, als Zeichen überschäumender Freude gezündet.