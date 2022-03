Martin Fromme (MF): Was sind die Kernfragen, denen Sie in Ihrer Forschung nachgehen?

Bertolt Meyer : Wir fragen in unserem Projekt, ob Prothesen das Stereotyp gegenüber Menschen mit Körperbehinderungen verändern. Menschen mit Körperbehinderungen werden in der Regel mitleidig wahrgenommen. Das ist das sogenannte paternalistische Stereotyp. Wir haben herausgefunden, dass die Reaktionen anders ausfallen, wenn Menschen mit Körperbehinderungen eine Hightech-Prothese tragen, etwa eine bionische Hand. Dann wird aus Mitleid eher positiv konnotiertes Interesse.

MF: Nehmen wir als Beispiel einen Roboterarm aus Holz, der sehr spacig aussieht. Wie lange dauert die Arbeit an so einer Prothese?

Bertolt Meyer: Die Pubertät war für mich eine schwierige Phase, in der ich auf Kriegsfuß mit meinem Körper stand. Ich war damals auch ziemlich dick und habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt in meiner Haut. In diesem Kontext hatte ich das Bedürfnis, meine Behinderung zu kaschieren. So habe ich mich für eine myoelektrische Unterarmprothese entschieden habe. Das war eine hautfarbene Gummihand, die nur in der einen starren Position auf und zu ging. Außerdem konnte man nur zwischen Daumen und Zeigefinger greifen. Es ist überhaupt nicht nützlich und sieht grauenvoll aus. 2008 brachte ein Start Up eine Hand heraus, für die es einen durchsichtigen Gummi-Handschuh gab. Diese Version war die erste, bei der sich die ganze Hand bewegen kann, es gibt Gelenke, man kann eine Faust ballen. Das ist super zum Fahrradfahren, zum Kochen oder um etwas Rundes zu halten. Auch zum Tippen auf einer Tastatur ist sie toll, denn die Hand kann unterschiedliche Gesten machen.