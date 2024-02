Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz sagt in einer ersten Reaktion auf die vor wenigen Wochen veröffentlichten ForuM-Studie über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche: Sie mache deutlich, dass die Kirche in doppelter Weise an den Betroffenen schuldig geworden sei: "Wir konnten sie vor der Gewalt nicht schützen und sind ihnen oftmals nicht gerecht geworden, als sie den Mut fanden darüber zu sprechen", so der Landesbischof.