"Die Erkenntnisse, die uns die Studie vor einem Jahr geliefert hat, bewegen uns bis heute", erklärte EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs am Montag (20.01.2025) in Hannover. Das meine sie sowohl im emotionalen als auch im realen Sinn. "Wir arbeiten ja schon seit Jahren an notwendigen Richtlinien und Standards für Aufarbeitung und Prävention, nun aber tun wir es auf wissenschaftlicher Grundlage", so die Hamburger Bischöfin. Die Schlussfolgerungen aus der Studie hätten Steine ins Rollen gebracht.

Mehr Betroffenenbeteiligung gefordert

Nach Ansicht von Nancy Janz ist die Studie ein notwendiger Schritt und eine gute Grundlage, um in der Aufarbeitung weiterzukommen. Janz ist Sprecherin der Betroffenenvertretung im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Die Betroffenenvertreterin verwies auf Beschlüsse der EKD bei deren Synode im Herbst. Damit würden Schritte umgesetzt, die das Beteiligungsforum aus den Empfehlungen der Studie erarbeitet habe. Dazu zählten unter anderem ein "Recht auf Aufarbeitung" für Betroffene und eine zentrale Ombudsstelle, die noch in diesem Jahr eingerichtet werden solle. Zudem werde die Gewaltschutzrichtlinie der EKD erneuert mit dem Ziel, einheitliche Standards bei Aufklärung, Anerkennung, Prävention und Aufarbeitung zu schaffen.

Insbesondere im Umgang mit den Betroffenen und der Anerkennung ihrer Expertise bleibt Janz zufolge noch viel zu tun. "Die Betroffenenbeteiligung ist deutlich ausbaufähig“, betonte sie. Zwar sei inzwischen das Betroffenen-Netzwerk "BeNe" als digitale Vernetzungsplattform gestartet, doch mit Blick auf die Landeskirchen und bis in die Gemeinden hinein bestehe noch deutlicher Handlungsbedarf.

Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Kerstin Claus vermisst zudem ausreichende Bemühungen um einen Kulturwandel in der evangelischen Kirche. "Nur, weil man einen Maßnahmenplan erarbeitet hat, weil man über Anerkennungszahlungen debattiert und weil man Fortbildungen intensiviert, löst man noch keinen Kulturwandel aus", so Kerstin Claus.

Noch mehr Betroffene auch in Mitteldeutschlands Landeskirchen