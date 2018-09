Der "Spiegel" hatte am Mittwoch zuerst aus der Studie berichtet. Die komplette, rund 500 Seiten umfassende Untersuchung wollten die Bischöfe erst am 25. September bei ihrer Herbstvollversammlung in Fulda vorstellen. In ihrem Aufrag werteten Wissenschaftler mehr als 38.000 Personal- und Handakten aus allen 27 deutschen Bistümern dafür aus. In etwa jedem sechsten Missbrauchsfall kam es ihrer Analyse nach zu einer Form von Vergewaltigung. Drei Viertel aller Betroffenen hätten mit den Beschuldigten in einer kirchlichen oder seelsorgerischen Beziehung gestanden. Bereits im Vorfeld hatten die Forscher mit Blick auf die Datenlage erklärt, die Dunkelziffer liege vermutlich höher.