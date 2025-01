Nach Veröffentlichung der Studie Anfang 2024 hatten sich noch viele weitere betroffene Personen gemeldet: In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) sind 31 neue Fälle aktenkundig geworden. In der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gibt elf es weitere Fälle von sexualisierter Gewalt, in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens haben sich 16 weitere Personen an die zuständige Anlaufstelle gewandt.