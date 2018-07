Der Mitgliederschwund in den beiden großen christlichen Kirchen setzt sich fort. Das liege aber nicht nur am demografischen Wandel, sagt der Eisenacher Superintendent Ralf-Peter Fuchs, auch die Menschen änderten sich.

Man geht heute in eine Community, klickt sich ein und wieder aus. Eine lebenslange Mitgliedschaft ist etwas anderes und nicht mehr das, was die Menschen heute wählen. Darauf muss sich Kirche einstellen. Ralf-Peter Fuchs, Eisenachs Superintendent

Das heißt für Fuchs aber noch nicht, dass das Interesse an Kirche stirbt.

Eisenachs Superintendent Ralf-Peter Fuchs Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Volle Kirchen sind zwar selten geworden, aber als soziale Stütze der Gesellschaft weiter sehr gefragt: "Bei den Kindergärten, den christlichen Schulen oder anderen Einrichtungen haben wir eher das Problem, dass wir Menschen sagen müssen: Wir sind voll. Wir haben keine Plätze mehr." Tatsächlich bietet die Diakonie bundesweit eine halbe Million Plätze in Kitas und Horten.



Auch was Kirche im kulturellen Bereich leiste, wisse im Bach-Land Thüringen jeder, sagt Fuchs. Was da an Musikaufführungen oder Chorarbeit in den kleinsten Dörfern geschehe, sei unglaublich viel: "Da ist Kirche - so nehme ich es wahr - nach wie vor interessant für Menschen", sagt Fuchs. Und:

Das Kerngeschäft von Kirche lässt sich ohnehin nicht in Zahlen fassen. Es geht um Lebenseinstellungen und -überzeugungen, darum, wie man umgeht, mit diesem schönen schweren Leben in all seinen Facetten.

Neu durchgezählt

Um nüchterne Zahlen als Kompass für die Entwicklung der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland ging es aber, als die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) vor einer Woche die Mitglieder-Bilanz für 2017 vorstellten. Die katholische Kirche verlor demnach in den 27 Bistümern etwa 270.000 Mitglieder, der Verlust der EKD fällt mit 390.000 Mitgliedern in den 20 Landeskirchen noch deutlich höher aus. Insgesamt gehören der katholischen Kirche noch mehr als 23 Millionen Mitglieder an, was rund 28 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Die EKD verweist auf 21,5 Millionen, was einen Anteil von 26 Prozent bedeutet.

Als Hauptursache für den Rückgang wurde der demografische Wandel ausgemacht: Mehr Mitglieder stürben als neue hinzukämen. Eine Umkehrung des Trends ist nicht in Sicht. Denn, so hieß es weiter, 2017 sei in beiden Kirchen auch die Zahl der Austritte gestiegen. Die katholische Kirche registrierte 167.504, die EKD meldete 200.000 Austritte.

Wie lässt sich der Schwund der Mitglieder aufhalten? Bildrechte: dpa Experten wie der Publizist Andreas Püttmann meinen wie Eisenachs Superintendent, dass der Schwund nicht nur demografische Gründe hat, sondern ein Zeichen dafür ist, dass die Vermittlung des Glaubens "nicht mehr richtig funktioniert". Püttmann sieht die "erdrutschartigen Abbrüche in der jungen Generation" als Beleg dafür, räumt aber ein, dass der Schwund nicht so rasant verlaufe wie bei den Volksparteien oder bei manchen Vereinen. Religionssoziologe Detlef Pollack von der Universität Münster erklärt dazu, die Jugend werde "so wenig im Glauben erzogen, wie das in Deutschland in den letzten Jahrzehnten nie der Fall war". Dafür sprechen die rückläufigen Zahlen bei den Gottesdienstbesuchen.

Der Leipziger Religionssoziologe Gert Pickel Bildrechte: MDR/Katrin Schlenstedt Der Leipziger Religionssoziologe Gert Pickel sieht es ähnlich wie Pollack und meint, nicht Unzufriedenheit, sondern der Säkularierungsprozess der Gesellschaft zeige sich in den Austrittszahlen, die 2017 im Vergleich zu 2016 nochmal leicht stiegen. Das müsse die Kirchen noch betroffener machen, findet Pickel. Denn schließlich habe es anders als in den Vorjahren keine Skandale gegeben, die als Grund dafür gelten könnten. Eine Möglichkeit, jüngere Menschen wieder für die Kirchen zu gewinnen, sieht Pickel bei Angeboten im sozialen Bereich. Derzeit engagierten sich in den kirchlichen Angeboten zur Flüchtlingshilfe interessanterweise eher kirchenferne Jugendliche.