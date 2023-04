Dass sie sich die Arbeitszeiten flexibel einteilen kann, hilft dabei, ihren Job und das Familienleben in Einklang zu bringen. So kann sie zum Beispiel weiterarbeiten, wenn ihre Tochter schon im Bett ist. Die Freiheit, zu sein und zu tun, was man möchte, versucht sie auch, in der Erziehung umzusetzen. "Ich finde wichtig, dem Kind die Freiheit zu geben, sich selbst kennen zu lernen und Eigenschaften zu entwickeln. Anstatt das vorher festzulegen, indem ich sage, dass du als Mädchen bestimmt zickig bist", erklärt Julia Ryssel.