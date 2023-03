Frauen unter Druck: Konkurrenzkampf mit Kinderwagen

Fehl geleiteter Kampf um Anerkennung

Immer präsent sein Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im realen Leben wird der "Mütterkrieg" meist subtiler ausgetragen. Soziologin Eva Tolasch von der Universität Jena sieht darin einen etwas fehl geleiteten Kampf um Anerkennung. Von Müttern werde erwartet, dass sie das Projekt Familie sozusagen als Unternehmerin ihres Selbsts leiteten: "Man kriegt soziale Anerkennung für Leistung. Wenn also das Kind erfolgreich ist, ist man selber auch erfolgreich." So sei der Konkurrenzkampf unter Müttern keineswegs ein persönliches Problem, betont Tolasch.



Denn die Mütter föchten aus, was das gesellschaftliche Leitbild vorgebe. Und wenn in der Familie etwas schief laufe, werde fast immer die Mutter dafür verantwortlich gemacht, erklärt Tolasch, die selbst zwei Kinder hat: "Das heißt, man fühlt nicht nur, dass man unter Beobachtung steht. Sondern man wird wirklich beobachtet."

Soziologin Eva Tolasch von der Universität Jena Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Diesen Druck spüren Mütter jeden Tag. Laut einer Forsa-Umfrage (2019) gaben 77 Prozent der Frauen an, schon einmal für den Umgang mit ihrem Kind kritisiert worden zu sein. Jede zweite Mutter hat sich deswegen schon einmal als schlechte Mutter gefühlt. Vätern geht es offenbar seltener so. Nina Heidrichs Partner, Semjon Task, berichtet, ihm fielen negative Reaktionen vielleicht gar nicht auf. So wie er selber beispielsweise auch gar nicht darauf achte, was andere Kinder anhaben, was oder wie sie essen.

Spagat zwischen Rollenbildern

Familie Lachmann am Mittagstisch Bildrechte: MDR/Carolin Hillner Dass vermeintlich gut gemeinte Ratschläge sich wie Schläge anfühlen können, weiß auch Priska Lachmann nur zu gut. Die studierte Theologin und Autorin ist Mutter von drei Töchtern und kennt viele dieser scheinbar harmlosen Bemerkungen, in deren Unterton doch eine Bewertung mitschwingt. Auch wenn sie es nicht will, sorgen manche bei ihr für Kopfkino und kommen auch Jahre später in Verzweiflungsmomenten wieder hoch. Das findet sie zermürbend.