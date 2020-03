MDR-Fernsehen | Ab 20.03.2020 täglich | Mo.-Do. 23:05 Uhr, Fr.-So. 23:30 Uhr Mut vor Mitternacht: Heute mit Inklusionsbotschafterin Jennifer Sonntag

Wie habe ich heute den Tag erlebt? Was hat mir Kraft gegeben? Und mit welchen Gedanken gehe ich in die Nacht? Unterschiedliche Menschen aus dem Sendegebiet erzählen, wie sie in Zeiten von Corona mit ihrem Tag abschließen. Seelsorger und Künstlerinnen, Ärzte und Lehrerinnen, Eltern und Alleinlebende teilen ihre persönlichen Gedanken vor Mitternacht.