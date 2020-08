Der Mensch hat die Natur in Besitz genommen und nach seinem Sinne geformt. Er hat einiges von ihr zerstört und manches geschützt. Ist Mensch und Natur eine Partnerschaft auf Augenhöhe oder mangelt es dem Menschen im Umgang mit ihr an Respekt und Sorgfalt? Nah dran besucht Menschen, die sich auf die Natur einlassen, sie schützen und bewahren wollen. Wir sind aber auch nah dran an Orten, wo erlebbar wird, wie die Natur dem Menschen Grenzen aufzeigt.