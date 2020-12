Am Wunschbaum in Dessau... Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit Briefen trösten

Kontaktbeschränkungen treffen besonders kranke und ältere Menschen und die, die wenig soziale Kontakte haben. Schreiben soll da helfen. Die Mitarbeiter der Caritas in Pirna haben aufgerufen, Weihnachtsbriefe und -karten für Menschen zu schreiben, die alleine sind. Ein schöner Brief, gebastelte Kleinigkeit, ermutigende Worte. Diese "wertvolle" Post soll persönlich überbracht werden.

Aber was macht einen handgeschriebenen Gruß so besonders, was unterscheidet ihn von digitalen Grüßen? Juliane Uhl, Autorin aus Halle, hat die Gesellschaft zum Erhalt der Handschrift gegründet. Sie ist überzeugt: handschriftlich Gedanken und Grüße trösten und verbinden. Einen Brief kann man fühlen, riechen – ihn sinnlich begreifen. Er ist zu tiefst persönlich und übermittelt nicht nur Worte, sondern Emotionen.

Wünsche gegen die Einsamkeit

Mit Freude schenken Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Weihnachtszeit ist Wünsche-Zeit. Doch wie ist das mit dem Wünschen in diesem Jahr? Menschen beschenken, die keine Familie haben, die bedürftig sind, das will auch Sabrina Hofmann aus Dessau. Im vergangenen Jahr hat die 32-Jährige am ersten Advent einen Wunschbaum vor der Johanniskirche aufgestellt mit Wünschen von Obdachlosen, Senioren, benachteiligten Kindern und Frauen, die im Frauenhaus leben.



Die Resonanz war überwältigend. Danach wurde der Baum mit immateriellen Wünschen geschmückt, wie: "Ich wünsche mir Frieden und Solidarität auf der Welt", "Ich wünsche mir, dass ich meinen Kindern immer ein Vorbild sein kann" oder "Ich wünsche mir, dass Weihnachten alle Menschen genug zu Essen und zu Trinken haben". Wie erfüllt sie die Wünsche in diesem Jahr ohne persönlichen Kontakt und was wünschen sich die Menschen in Corona-Zeiten?

Glaube als Hoffnungspotential

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Religiöses Leben, Kirche, das funktioniert nur mit Gemeinschaft. Das Miteinander ist für religiöses Leben essenziell. Was bedeutet Corona für die Gemeinschaft der Gläubigen? Michael Domsgen, Professor für praktische Theologie an der Uni Halle, sieht einen klaren Vorteil für gläubige Menschen. Viele hätten eine Resilienz, die vom Grundvertrauen in das Leben geprägt ist - Glaube hat Hoffnungspotential.