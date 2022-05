Freunde kann man sich aussuchen – Familie nicht, so heißt es. Familienbande können schwierig, anstrengend, aber auch liebevoll sein und Geborgenheit spenden. Ein Spannungsfeld in dem sich zwei unserer Nah-dran-Geschichten bewegen. Nadja Storz erzählt von Menschen, die enttäuscht wurden: Eltern, die von ihren Kindern verlassen wurden, Kinder, die sich nicht auf ihre Eltern verlassen konnten. Außerdem berichten wir über die Artisten-Familie Weisheit. Auch sie sind von der Corona-Krise direkt betroffen. Und doch finden sie im Kreis der Familie den nötigen Halt.

Wir wollen auch direkt auf die Corona-Krise reagieren und fragen: Wie ist die Situation von Menschen mit Behinderung in Zeiten von Quarantäne und Kontaktsperre. Nah dran besucht eine Mutter, die zusammen mit ihrer behinderten Tochter versucht, die ungewöhnliche Situation zu bewältigen. Außerdem beschäftigte uns die Frage: Was meinen die verschiedenen Religionen zum Thema Pandemie. Und was halten sie von der These, die Seuche sei eine Strafe Gottes?

Wer in dieser Familie auf die Welt kommt, landet auf dem Hochseil – seit 120 Jahren. Die Geschwister Weisheit sind eine weltweit bekannte Artisten-Dynastie aus Thüringen in der sechsten Generation. Aktuell sind 17 Frauen, Männer und Kinder aktiv. Doch wie stark ist der Zusammenhalt untereinander. Und wann wird die Familie zur Last?

Kontaktversuche der Mutter werden blockiert, Geschenke für die Enkel zurückgegeben. Bei Familienfeiern werden die Eltern nicht mehr eingeladen. Was als gute Beziehung zwischen Mutter und Töchtern begann, endete im Fiasko. Edith und Thomas Lange versuchen, das für Sie Unverständliche anzunehmen. Nach vorn zu schauen und die Lücke in ihrem Leben so gut es geht zu füllen. Ob sie die Gründe ihrer Töchter jemals erfahren und verstehen werden, wissen sie nicht. Die Hoffnung auf Versöhnung bleibt.