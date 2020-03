Nah dran - Das Magazin | MDR Fernsehen | 27.02.2020 | 22:35 Uhr Konflikte, Krisen und Querelen - Frust unterm Kirchendach?

Die christlichen Kirchen in Deutschland kommen nicht zur Ruhe: Austritte, Missbrauchsskandal, fragwürdiges Amtsverständnis sind nur einige aktuelle Probleme. Wie ist die Stimmung an der Basis und welche Last haben Pfarrerinnen und Pfarrer zu tragen? “Nah dran" über festen Glauben und große Zweifel.