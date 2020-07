Christine und Matthias Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Matthias und Christine lieben sich, obwohl beide glaubten, nie wieder einen neuen Partner zu wollen. Beide sind verwitwet, beide trauern. Aber sie haben dennoch zueinander gefunden. Langsam tasten sie sich nun heran, an dieses neue Leben, an den neuen Menschen und wollen gleichzeitig den verstorbenen Partner nicht vergessen. Kennengelernt haben sie sich 2019 über die Nah dran-Reportage "Verwitwet". Wir haben sie besucht und erfahren, dass es nicht so leicht ist, nach einem Verlust neu anzufangen.