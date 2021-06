Maria und Marian Wörfel aus Jena sind das Sparen gewohnt. Maria macht momentan eine Ausbildung, Marian ist in Elternzeit. Die beiden bekommen aufstockend Hartz IV. Maria weiß, wie es ist, jeden Cent zwei Mal umdrehen zu müssen. Schon ihre Eltern hatten sehr wenig Geld. Das Mädchen wuchs auf mit dem Wissen: Bedürfnisse stehen hinten an, es gilt, wenig zu wollen. Hobbys, Bildung, Kultur – vieles blieb auf der Strecke. Maria und Marian wollen es eigentlich besser machen – doch wie sich die beiden ihren Traum von einem Leben jenseits des Existenzminimums erfüllen können, wissen sie nicht.

Arm durch Schwangerschaft? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kinder zu bekommen, erhöht das Risiko, arm zu werden. Das ist traurig, aber durch unabhängige Studien belegt. Überforderung, Hilflosigkeit, prekäre soziale Verhältnisse, Arbeitslosigkeit, alleinerziehend: Oft braucht es nicht viel, um in eine scheinbar aussichtslose Situation zu geraten. Das Projekt "Babylotsinnen" in Mühlhausen will dagegen ansteuern. Die Mitarbeiterinnen helfen den jungen Müttern und fangen sie auf in ihrem Alltag mit den Babys. Sie erklären, wo die Frauen Unterstützung bekommen, wenn das Geld knapp wird, welche Anträge auszufüllen sind und wo es auch mal Dinge kostenlos gibt. Eine simple Idee mit großer Wirkung.