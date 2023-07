Fanny Bracke ist 18 Jahre jung, als es sie in die große, weite Welt zieht. Viele Jahre ist sie fern der Heimat, bis nach Neuseeland verschlägt es sie. Dass dem Fernweh irgendwann das Heimweh folgen sollte, hat sie anfangs nicht vermutet. Im Gegenteil, sie denkt an einen Abschied für immer. Doch an allen Orten bleibt stets ein zweifelndes Gefühl: Ist das der richtige Platz zum Leben?



Heute wohnt die 34-Jährige wieder in ihrem Heimatort Reichenbach in der Oberlausitz. Ihre Wohnung ist nur ein paar Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Mit einer kleinen Manufaktur für Intarsienkunst hat sie sich selbständig gemacht. Ihre ständigen Zweifel sind endlich weg, sie weiß nun, sie ist angekommen.

Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl, ich liebe die Oberlausitz. Dann sind das Herz und die Seele glücklich. Fanny Bracke

Auch Jenny Böhme kehrt zurück in ihre Heimat, Rothenburg in der Oberlausitz. Weggegangen war sie nach dem Abitur, weil es in der Region für sie keine Perspektive gab. Sie studiert, gründet eine Familie, hat nahe Darmstadt ein Haus und tolle Freunde. "Aber irgendwie war da immer dieses Gefühl in der Brust: Es ist nicht die Heimat", blickt die dreifache Mutter zurück. Es ist die Nähe zu den Eltern, die Jenny und ihrem Mann fehlt, und die Sehnsucht nach den Orten der Kindheit.

Heimat ist der alte Schleichweg, den ich mit meiner Tochter jetzt in den Kindergarten fahre, Gerichte, die man in seiner Kindheit isst und mit schönen Erinnerungen verbindet. Ja, das ist Heimat. Jenny Böhme

Jugendlichen von heute steht in Sachen Berufswahl die Welt offen. Doch wie ist es, wenn in einer Familie schon seit Jahrhunderten ein Beruf quasi "vererbt" wird?

In der Familie Begrich waren die letzten 7 Generationen alle Pfarrer. Teja Begrich kennt es nicht anders. Nun stellt er sich die Frage: Was werden meine Kinder machen? Teja Begrich selbst ist seit 16 Jahren Pfarrer und Seelsorger in Mühlhausen. Doch Pfarrer war anfangs gar nicht sein Berufswunsch. Erst nach einer Berufsausbildung studierte er schließlich doch noch Theologie. Ob das Arbeiten an Feiertagen oder steter Ansprechpartner für Gemeindemitglieder - was auf ihn als Pfarrer zukommt, wusste er von Anfang an.

Ich habe die Lebenswelt, in der ich aufgewachsen bin, in mein eigenes Leben verlängert. Vielleicht ist das ein bisschen bequem, aber ich habe so einen ähnlichen Weg dann gesucht und übernommen. Teja Begrich

Bei der Diakonie in Berlin-Wilmersdorf sorgt sich eine Selbsthilfegruppe um Menschen, die als Erwachsene erfahren haben, dass sie adoptiert wurden. Geleitet wird die Gruppe vom 57-jährigen Lothar Steffens. Der Berliner hat selbst erst mit Anfang 30 aus dem Familienbuch erfahren, dass er mit 3 Monaten adoptiert wurde. Er war schockiert und begannt nachzuforschen, wer seine leiblichen Eltern sind.



Dabei deckt er Erstaunliches auf: Sein Adoptivvater ist auch sein leiblicher Vater. Doch warum ist Lothar Steffens als einziger der Familie evangelisch, während alle Verwandten um ihn herum katholisch sind? Und wieso hat ihn sein Vater nicht über die Adoption aufgeklärt? "Der späteste Zeitpunkt, an dem man einem Kind sagen sollte, dass es adoptiert ist, das ist beim 18. Geburtstag", ist Lothar Steffens überzeugt. Warum also diese Lebenslüge?

Ein Adoptierter hat ein Recht auf die Wahrheit. Lothar Steffens