Familie Wallert in Geiselhaft in einem Dschungel-Camp im Jahr 2000. Bildrechte: dpa

Denn das, was er von sich erzählt, was er erlebt und was er selbst falsch gemacht hat – das gilt für viele Krisen, die Menschen durchmachen und erleben mussten. Und deshalb können Marc Wallerts Anregungen auch hilfreich sein, wenn man wegen Corona verzweifelt, unsicher oder traurig ist. Es sind keine Patentrezepte, mehr Angebote, die er teilt: Ansichten, Möglichkeiten und Techniken und jeder Mensch sollte selbst auf sich schauen und überlegen, was ihm davon helfen könnte.