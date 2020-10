Es ist 12 Uhr und während in der Poststelle weitere Akten nummeriert und verteilt werden, hat die Richterin bereits in zwei Verhandlungen Recht gesprochen. Ein Mittagessen, ein Gespräch mit Kollegen - an diesem Tag, wie so oft - Fehlanzeige.



In ihrem Büro, auf ihrem Schreibtisch stapeln sich noch 750 Akten. Und in zwei Stunden beginnt für sie der zweite Verhandlungsmarathon an diesem Tag. Fünf Kläger warten auf ihre Entscheidung. Ein Richterspruch, der das Leben der Kläger nachhaltig beeinflussen wird.