Man schreit richtig vor Schmerz, das hätte ich nicht gedacht, diese Nachricht war ein extrem körperlicher Schmerz, der einen so eng trifft, dass man nur noch schreien kann, man will ihn ja loswerden […]

Fabienne Martini (21) wurde im Januar 2018 getötet, als ihr Auto nahe dem Tunnel am Alexanderplatz von einem Einsatzfahrzeug der Polizei gerammt wurde und sie noch am Unfallort verstarb. Noch immer müssen Britta und Christian Martini, ihre Eltern, auf einen klärenden Gerichtsprozess warten.

Ein Kind, was man unterm Herzen getragen hat, neun Monate. Kann man gar nicht mit Worte beschreiben, was man da für Schmerzen erleidet. Und manchmal frage ich mich: wie haben wir diese Zeit rumgekriegt, 19 Monate ohne sie?

Johanna Hahn stand mit ihrem Fahrrad an einer Kreuzung in Berlin-Charlottenburg, als eine von Zivilstreifen verfolgte Diebesbande bei Rot über die Kreuzung raste. Sie war sofort tot, niemand konnte mehr helfen. Die Mutter Susanne versucht zur Zeit bei einer Reha in der Nähe von Berlin Hilfe bei ihrer Trauer zu bekommen, nachdem der Prozess gegen den Todesfahrer, an dem sie jeden Tag teilnahm, vor dem Berliner Landgericht mit einer lebenslangen Haftstrafe zu Ende ging.