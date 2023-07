Man greift heute Schutzgebiete an, das ist alles keine Tabu-Zone mehr. Man sagt, man möchte in ein Ruhegebiet, man möchte in ein Naturschutzgebiet, nicht nur in Tirol, das ist auch so in anderen österreichischen Bundesländern. Und da gehören aus meiner Sicht ganz klare Restriktionen auch von Seiten der Politik, dass das einfach nicht geht.

Josef Essl