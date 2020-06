Von dem Baumeister selbst ist kaum etwas überliefert. Kein Name, kein Geburtsdatum. Keine Herkunft. Nur sein spektakuläres Werk. Die zwölf Stifterfiguren schuf er allein aus seiner Vorstellungskraft. Markgraf Ekkehard II., seine Gemahlin Uta und die anderen waren schon lange tot, als er sie in Stein gehauen hat. Seine Lehrjahre verbrachte der unbekannte Meister vermutlich in Frankreich, dort, wo zu jener Zeit die großen Kathedralen gebaut wurden. Seine Schöpfungen beeindrucken die Menschen noch heute.

Blick auf den Westlettner Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Professor Dr. Hartmut Krohm, Experte für Mittelalterskulptur, erklärte dazu: "Dieses Paar, in der Art, wie sich Markgraf Ekkehard II. und Uta hier zeigen, verkörpern sie Idealvorstellungen der Adelskultur des 13. Jahrhunderts in einer vollendeten Weise." Das könne man daran erkennen, dass Uta keinerlei innere Regung nach außen zu zeigen scheine, ihr Gesicht sei "unnahbar kühl, wie eine Maske fast, sie beherrscht also ihre ganze Gefühlswelt". Da bedürfe es eines Bildhauers, "der ganz viel Wissen mit sich trägt, dass er das in den Stein umzusetzen weiß. Selbst in den Partien in denen die Figur völlig vom Gewand umhüllt ist, da spürt man, dass hinter den Stoffmassen ein wirklicher Körper ist."

Die von Neo Rauch gestaltete Fenster in der Elisabeth-Kapelle des Naumburger Doms Bildrechte: imago images / epd Neben dem Ensemble des Naumburger Meisters gibt es noch andere Schätze im Dom: Die älteste Steinskulptur der Heiligen Elisabeth von Thüringen (1207-1231), ein Altar aus der Werkstatt von Lucas Cranachs und die von Neo Rauch im Jahr 2007 gestalteten Fenstern mit Szenen aus dem Leben der Heiligen Elisabeth.

Bis heute eine Kirche und kein Museum

Vor lauter Kunstschätzen könnte vergessen werden, dass der Naumburger Dom kein Museum, sondern bis heute eine Kirche ist. Jedem Montagmorgen beginnen die Schulkinder der Evangelischen Domschule St. Martin hier ihre Woche mit Gebet und Gesang. Die evangelische Gemeinde füllt den Dom mit Leben. Heute wird der Dom von einer Stiftung verwaltet.

Weihe des ersten Bischofs durch Luther persönlich

Finanziert durch gewaltige Stiftungen der Markgrafen und adeliger Familien konnte der Dombau beginnen. Die größten Stifter waren Markgraf Ekkehard und seine Frau Uta sowie die Königtsochter Reglyndis samt ihrem Gatten Hermann.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 1542 fand die Amtseinsetzung des weltweit ersten evangelischen Bischofs, Nikolaus von Amsdorf, im Dom statt. Martin Luther (1483-1546) hat sie persönlich vollzogen. Eine Lutherfigur an der Kanzel erinnert heute daran.