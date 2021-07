Die Zahl der Christen in Deutschland sinkt weiter. Im vergangenen Jahr gehörten nur noch rund 51 Prozent der Bevölkerung einer der beiden großen Kirchen an. Das geht aus den am Mittwoch vorgelegten neuen Statistiken der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz für das Jahr 2020 hervor. Der Mitgliederschwund summiert sich demnach auf rund 884.000 Menschen.