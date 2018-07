Aktuell Verschärfte Regeln fürs Kirchenasyl

Hauptinhalt

von Michael Hollenbach

Im Schatten des Asylstreits zwischen der CDU und der CSU haben die Innenmister der Länder im Juni einen Beschluss gefasst, der dem Kirchenasyl das Wasser abgraben könnte: da die meisten Geflüchteten im Kirchenasyl so genannte Dublin-Fälle sind, müssen sie bis zu eineinhalb Jahren in den Gemeinden ausharren, wenn sie nicht in das Erstaufnahmeland abgeschoben werden wollen. Das wäre für viele Kirchgemeinden kaum zu leisten.