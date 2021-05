Einkaufen, Termine planen oder mit anderen Menschen über die sozialen Medien in Kontakt bleiben – gerade in Pandemiezeiten zeigt sich, wie digitale Angebote den Alltag nicht nur erleichtern können, sondern sogar essenziell werden. Doch für Menschen mit Behinderung und auch Ältere sind solche Angebote nach wie vor nicht immer zugänglich. "Barrierefreiheit hat eine tiefe soziale Dimension – und die umfasst so viel mehr als die Rampe vor dem Haus", sagt dazu Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung und selbst von Geburt an stark sehbehindert.

Lange Übergangsfristen

An der Misere, die Inklusionsaktivistinnen und -aktivisten schon lange beklagen, soll sich nun etwas ändern. Der Bundestag billigte am 20. Mai das lang erwartete Gesetz zur Stärkung der Barrierefreiheit und setzt damit eine EU-Richtlinie um, die Hürden beim Zugang zu Informationen und Kommunikation abbauen soll. Durch die Neuregelung soll es Menschen mit Einschränkungen künftig möglich sein, ganz alltägliche Dinge und Dienstleistungen via Computer, Tablet oder Bank- und Ticketautomat barrierefrei zu nutzen. Grundsätzlich gilt sie aber erst ab dem 28. Juni 2025. Für Selbstbedienungsterminals wurde sogar eine Übergangsfrist von 15 Jahren eingeräumt.

Barrierefrei nur am heimischen Computer?

So sparen Betroffenenverbände denn auch nicht mit Kritik. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband ( DBSV ) kritisiert, Deutschland entscheide sich bei der Umsetzung der EU-Richtlinie nur für die "Minimallösung". Rechtsreferentin Christiane Möller hält das Gesetz für "mutlos und unambitioniert"

VdK-Präsidentin Verena Bentele Bildrechte: IMAGO / Hartenfelser Als Präsidentin des Sozialverbands VdK fordert Verena Bentele, die Bundesregierung müsse an Tempo zulegen. Zwar begrüße der VdK die Neuregelung im Grundsatz. Es sei eine umfassende Definition von Barrierefreiheit aufgenommen worden. Produkte und Dienstleistungen gelten demnach nur dann als barrierefrei, wenn Menschen mit Behinderungen sie – so wie jede, jeder andere auch – nutzen können. Allerdings müsse es Konsequenzen haben, wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung nicht barrierefrei sei. Da seien Marktüberwachungsbehörden gefragt. Zugleich betont sie, dass es nicht allein um die Nutzbarkeit digitaler Angebote am heimischen Computer gehe und bemängelt, dass die bauliche Umwelt in der Neuregelung komplett außen vor bleibe.

Bentele verwies als Beispiel auf absurde Hürden etwa im Regionalverkehr. Tickets für eine Teilstrecke im Fernverkehr gebe es am Automaten barrierefrei, Echtzeit-Reiseinformationen zu Störungen inklusive. Das ändere sich, sobald man auf den Regionalverkehr umsteige, so Bentele. Die Übergangsfristen für eine Umstellung seien viel zu lang. Die Regierung müsse endlich erkennen, dass Barrierefreiheit "kein lästiges Übel" sei, sie von vornherein mitzudenken könne einen Innovationsschub auslösen.

Barrierfreiheit als Innovationstreiber erkennen

Bundesbeauftragter Jürgen Dusel vor der Konferenz Bildrechte: dpa Ähnlich äußerte sich der Behindertenbeauftragte der Bundesbeauftragte, Jürgen Dusel, auf dem Digital Accessibility Summit, einer Konferenz für Digitale Barrierefreiheit aus Anlass des weltweiten Aktionstages ebenfalls am 20. Mai.



Barrierefreiheit sei kein "nice to have".

Dusel zufolge leben in Deutschland etwa 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen. Digitale Inklusion bedeute für sie nicht nur, ins Netz zu kommen, erläuterte er. Wichtige Aspekte barrierefreier Angebote seien beispielsweise beschreibende Begleittexte für Fotos, Untertitel, Audiodeskriptionen und Informationen in sogenannter Leichter Sprache. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen für die digitale Barrierefreiheit fordert Dusel mehr Expertise bei den Verantwortlichen auch in der Wirtschaft. So müsste das Thema Barrierefreiheit stärker in der Ausbildung von Software-Entwicklern, Ingenieuren oder Medienleuten verankert werden. Nur so ließe sich auch der typische Fehler vermeiden, erst etwas hinzustellen, sei es nun ein Gebäude oder eine digitale Infrastruktur, um dann mangelnde Barrierefreiheit festzustellen.

Gesamtgesellschaftliches Anliegen

Digitalsstaatsministerin Dorothee Bär betonte auf der Konferenz, für Menschen mit Behinderungen sei Barrierefreiheit ein Grundrecht und essentiell. Aber sie sei auch ein großer Vorteil und eine Bereicherung für alle anderen Gesellschaftsgruppen: Kinder, Jugendliche, betagte Menschen, Menschen mit anderen Sprach- und Kulturhintergründen und Menschen mit noch wenigen digitalen Kompetenzen, so Bär. Mit mehr Barrierefreiheit komme mehr Vielfalt in die digitale Welt. Bei der Umsetzung sei man in Deutschland leider noch nicht so weit, wie sie es sich wünsche. Das habe oft finanzielle Gründe.

In den meisten Fällen fehle allerdings einfach noch das Bewusstsein für die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, digitale Barrierefreiheit zu schaffen, die so selbstverständlich sein sollte "wie Brandschutz". Sie hofft auf die Privatwirtschaft, da die digitale Barrierefreiheit sowohl für die Kundenperspektive als auch für die Beschäftigten im Unternehmen ein wichtiger Aspekt sei.