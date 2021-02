MDR Selbstbestimmt: "So still, dass alle Uhren schwiegen, ja, die Zeit kam zum Erliegen." Dieses Lied kennen noch einige. "Still" war in den Top Ten. Alles lief gerade so gut. Dann hieß es 2014, die Konzerte werden abgesagt und dass du aus der Band aussteigst. Im gerade erschienenen Buch "Nicht gesellschaftsfähig" erfahren wir jetzt mehr über die Gründe, die viel länger zurückliegen ...

Nicholas Müller, Sänger von Jupiter Jones: Ja, Ich hatte meine erste Panikattacke bei der Beisetzung meiner Mutter. Das war 2004 oder 2005. Das ist auch Teil meiner Angst, dass ich manche Daten aus meinem Kopf lösche. Und danach hat es mich in seiner ganzen Härte für gut 10 Jahre begleitet. Inzwischen habe ich so viel gelernt, dass ich das sehr gut unter Kontrolle habe. Das heißt, es beeinträchtigt meinen Alltag nicht mehr.



Ich möchte mich nicht angstkrank nennen, aber ich weiß um meine Angst.

Du warst eingeladen, deine Geschichte im Projekt "Nicht gesellschaftsfähig" zu erzählen. War es sofort klar, dass du mitmachst?

Absolut. Erst einmal wegen Sandra und Schwarwel, den beiden Herausgebern, die mir ganz nah am Herzen sind und weil ich finde, dass das ein Thema ist, das genau von dieser Seite beleuchtet werden muss: Aus der Sicht der Betroffenen. Und aus einer Sicht, die gerne auch mal unterhalten darf. Es muss nicht immer bierernst und unglaublich traurig sein, über psychische Belastungen zu sprechen. Jedenfalls ist das Projekt eine aufklärerische Arbeit, die wir dringend brauchen. Auch wenn sich in den letzten zehn Jahren viel getan hat.

Wie hat sich denn die Angststörung damals bei dir geäußert?

Nicholas Müller mit seiner Band Jupiter Jones Bildrechte: Jupiter Jones In erster Linie durch Panikattacken. Bei Panikattacken signalisiert dir der Körper, dass er jetzt Lust darauf hat zu sterben. Alle Alarmsignale werden laut, man beginnt zu schwitzen, der Puls erhöht sich.



Bei mir war es mit Schmerzen verbunden, mein Magen hat rebelliert. Und das macht ganz schön müde und mürbe.

Aber wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Wie ist das möglich?

Es ist möglich. Das ist die gute Nachricht, dass Angst sehr gut behandelbar ist. Mit eine kognitiven Verhaltenstherapie kann 80 Prozent der Betroffenen geholfen werden. Bei mir hat es ziemlich lange gedauert, Monate und Jahre. Man darf die Geduld nicht verlieren. Am Ende kam die Heilung aus meinen Ressourcen heraus. Aber die mussten erst wieder aufgebaut werden. Teil der Genesung war es, die Angst vor der Angst loszuwerden. Zu lernen, dass man bei einer Panikattacke nicht stirbt. Zu merken, wie perfide die Angst ist. Daraus hat sich dann eine ganz gesunde Wut entwickelt. Und aus der Wut über die Angst ist dann ein Frieden damit geworden, weil ich über die Jahre ja auch gelernt habe, was sie mir sagen wollte.

Bei all den Schwierigkeiten, die so eine Erkrankung mit sich bringt, hast du also auch etwas Positives rausziehen können?