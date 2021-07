NORMsprenger:in Bin ich ein guter Mensch? — Das Streben und Leiden der Generation Awareness

Sein "gulity pleasure" sind teure Klamotten, und nicht nur das: Einer seiner Texte galt Kommiliton:innen am Literaturinstitut als "toxisch männlich". Nun spricht Max Deibert im Podcast "Männerkitsch" über seine Privilegien als Mann. Bildrechte: Max Deibert

Und doch gibt es eine Crux: Awareness ist richtig und wichtig. Man kann daraus nicht einfach aussteigen wollen wie aus dem Selbstoptimierungskarussel, das sich beispielsweise in wahnhaften Fitnesseinheiten zeigt. Da kann ein wohlwollender Freund sagen: "Lass das, dein Wert hängt nicht davon ab, wie durchtrainiert du bist." Awareness aber ist unmittelbar mit der Moral-Frage verknüpft, hier lässt sich nicht so leicht sagen: "Es ist nicht so schlimm, dass du rassistische und sexistische Weltbilder in dir trägst." Awareness stellt so unmittelbar die Frage: "Bist du ein guter Mensch?"



Einige politische Aktivistinnen und Aktivisten haben diese Bedrohung für das eigene Selbstbild wohl schon erkannt, sie sprechen nun manchmal abmildernd davon, dass wir ja alle irgendwie Rassist:innen" sind oder "alle unsere kleinen Klimasünden haben". Manchmal wird sogar mit kleinen Verfehlungen kokettiert. Schaut jemand gerne Trash-TV, weil es eben manchmal gut tun kann, sich über andere lustig zu machen, dann wird dies als "guilty pleasure" ("sündhaftes Vergnügen") bezeichnet. Wichtig scheint hier in jedem Fall zu sein, dass man sich dieser Schuld bewusst ist, das wirkt strafmildernd.