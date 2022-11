Besonders in den Wintermonaten ist die schnelle Hilfe für Menschen ohne festen Wohnsitz wichtig. Wer jemanden in Not sieht und sich Sorgen macht, kann das Ordnungsamt anrufen (0391 /540 5400) oder die Polizei. Im Notfall, z.B. bei einer drohenden Erfrierung, sollte der Rettungsdienst unter 112 informiert werden.



In der Bahnhofsmission finden obdachlose oder bedürftige Menschen für kurze Zeit einen Unterschlupf, ein Heißgetränk oder etwas zu Essen. Außerdem werden Kleidung oder Schlafsäcke verteilt. Es gelten bekannten AHA-Regeln im Zuge der Coronapandemie. Die Magdeburger Bahnhofsmission befindet sich am Gleis 5 im Magdeburger Hauptbahnhof und ist telefonisch erreichbar unter: 0391 / 520 83 70.



Außerdem bietet die Stadt Magdeburg verschiedene Aufnahmemöglichkeiten. Eine zentrale Aufnahme bzw. Registrierung erfolgt in der sozialen Wohneinrichtung Basedowstraße 15/ 17 in Magdeburg-Buckau. Hier gibt es zunächst 88 Plätze, die an 365 rund um die Uhr angeboten werden. Telefonisch zu erreichen unter 0391 / 40 69 440.



In Magdeburg gibt es außerdem einen Kältebus, der Obdachlose von der Bahnhofsmission in eine warme Unterkunft bringt. Der Bus steuert zwei Unterkünfte an, die soziale Wohneinrichtung in der Basedowstraße oder in der Bahnikstraße. Den Transport übernimmt der Verein Hilfe für Helfer in Not.



Das Angebot scheint nicht ausreichend. Sabine Köhler weiß, dass einige die Zustände in solchen Einrichtungen nicht aushalten und plädiert dafür, die dafür aufzuwendenden, nicht geringen Mittel vermehrt in Wohnungen zu investieren.