Leben statt Leere - Wie ein Ökodorf in Wolfen entsteht

Eine, die schon in Wolfen eingezogen ist: Monika Deinbeck. Für die 49-Jährige ist die "Herzensgemeinschaft" - so nennt sich die Gruppe - eine Art Familienersatz. Sieben Erwachsene und zwei Kinder sind jetzt schon in einen Plattenbau gezogen, regulär zur Miete. Ärzte, IT-Spezialisten, Sozialarbeiter - sie alle reagierten auf Pauls Aufruf im Internet. Ihr Ziel: Auch für die anderen da sein und pfleglich mit der Natur umgehen, die hier einst von der Chemieindustrie verseucht wurde. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK