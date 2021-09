In der Schöpfungsgeschichte ist der Garten Eden Heimat von Adam und Eva. So gesehen könnte man also sagen: Der Mensch ist ein Gartenwesen. Ein Ökumenischer Gottesdienst zur Bundesgartenschau aus dem MDR Garten-Reich in Erfurt feiert die Schönheit und Vielfalt der Schöpfung und fragt nach der Balance zwischen Mensch und Natur.