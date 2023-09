(alevitisch)

Der 10. Oktober gilt als Todestag des Heiligen Hüseyin, der Enkel des Propheten Mohammed soll an diesem Tag im Jahr 680 als Märtyrer während eines Aufstandes gegen den Kalifen gestorben sein. Zum Gedenken an den Heiligen Hüseyin gibt es eine jährliche Fastenzeit, die sich pro Jahr um elf Tage nach hinten verschiebt, das Aşure-Fest.

(hinduistisch)

Grundsätzlich ist das Fest dem Sieg einer Gottheit über das Böse, verkörpert durch einen Dämon, gewidmet. Es fällt in die erste Hälfte des Mondmonats Ashvin (Ende September/Anfang Oktober). Allerdings gibt es verschiedene Namen und lokale Besonderheiten. So wird in vielen nordindischen Regionen in Erinnerung an die Wiederkehr des Königs Rama, eine Inkarnation des Gottes Vishnu, und seinen Sieg über den Dämon Ravana gefeiert.

(buddhistisch)

Pavarana ist das Lichterfest am Ende der Regenzeit. In Sri Lanka heißt es Wap. In der Regenzeit zog sich Buddha zur Meditation zurück. Buddhistische und hinduistische Nonnen und Mönche folgen dieser Tradition bis heute. Buddhas Rückkehr aus dieser Abgeschiedenheit feiern die Buddhisten am Ende der Regenzeit noch heute mit dem Lichterfest Pavarana.

Buddhistische Gläubige in Dhaka lassen Fanush (Heißluftballons) fliegen, zur Ehre Buddhas am Vorabend von Pavarana Purnima. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press

An diesem Tag werden in buddhistischen Klöstern die Ordensregeln außer Kraft gesetzt. Bei einer gemeinsamen Feier sprechen Mönche und Nonnen miteinander darüber, was ihnen während der drei Monate am anderen aufgefallen ist. Doch es geht nicht darum, den anderen öffentlich zu kritisieren, sondern darum, sich gegenseitig zu stärken.

Von den Gläubigen bekommen die Nonnen und Mönche zu Pavarana neue Umhänge geschenkt. Diese sind allerdings ungefärbt, denn die typischen Farben Rot und Orange werden speziell von den Nonnen und Mönchen in den Klöstern hergestellt. Zudem leuchten an Pavarana an fast allen Häusern Lichter und Lampions. Brennende Schwimmkerzen werden in Schalen aus Blättern auf den Fluss gesetzt. Die Lichter und Kerzen symbolisieren, dass alle, die dem Licht des Buddhismus folgen, über den Fluss des Unwissens in das Land der Wahrheit getragen werden.

(evangelisch)

Der Überlieferung nach soll Martin Luther, einst Mönch und nun Theologieprofessor in Wittenberg, am Tag vor Allerheiligen 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen haben. Fakt ist, dass er seine 95 Thesen in Umlauf brachte, um einen akademischen Disput zum Ablasshandel herbeizuführen. Luther bestritt, dass es die Möglichkeit gäbe, sich von seinen Sünden freizukaufen. Damit leitete er die Reformation ein. Sein Versuch, die Kirche zu erneuern, mündete in deren Spaltung, in die römisch-katholische und eine protestantische Kirche.

Schloßkirche Wittenberg: Blick auf den Altar Bildrechte: MDR/André Damm Zum offiziellen Gedenktag erhoben wurde der Reformationstag im Jahr 1667 durch eine Anordnung Kurfürst Georgs II. von Sachsen, der damit für eine Vereinheitlichung des Datums gesorgt hat. Gab es vorher verschiedene Gedenktermine in den verschiedenen Landeskirchen, Luthers Geburts- und Sterbetag zum Beispiel, setzte sich bald darauf mehrheitlich der 31. Oktober durch. In Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag. Außerhalb Deutschlands wird er zudem in Slowenien und Chile gefeiert. In der Schweiz feiern die reformierten Kirchen am ersten Sonntag nach dem 31. Oktober den Reformationssonntag.