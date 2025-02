"Ich würde gar nicht allzu sehr unterscheiden in Ost- und Westdeutschland", sagt Rico Geisler von den Lößnitz Makers. "Wir versuchen, das Ganze sozusagen auf die Stadt, auf die Kommune herunterzubrechen und versuchen, die Leute wieder stärker einzubeziehen und an einem gemeinsamen Ziel arbeiten zu lassen." Denn das eine die Menschen in der Stadt, sagt Geisler: "Man möchte, dass die Stadt sich positiv entwickelt." Die Probleme, die sich in der Gesellschaft zeigen, könnten in der Stadt selbst im Kleinen auch behoben werden, sagt er.