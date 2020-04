Und auch der katholische Amtskollege Heinrich Timmerevers, Bischof von Dresden-Meißen, sieht in diesen Tagen einen besonderen Bezug zu biblischen Ostergeschichte. Er erinnert an die Geschichte der Emmaus-Jünger: "Und der Herr geht mit, und sie erkennen ihn nicht. Ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt erleben. Wir dürfen in der Gewissheit sein, dass der Auferstandene mit der Kirche geht, mit den Menschen. Aber wir erkennen ihn im Augenblick nicht. Wir können ihn nicht fassen. Und dann, irgendwann ist die Stunde gegeben: 'Da erkannten sie ihn beim Brot-Brechen.' So in diesem Bewusstsein sind wir als Emmaus-Jünger, als Kirche unterwegs. Und wir hoffen, dass wir in einer neuen und tiefen Weise dem Herrn auch begegnen können."