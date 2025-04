Am Karfreitag (18.04.) überträgt Das Erste um 10:00 Uhr einen evangelischen Gottesdienst aus Hamburg-St. Pauli, der unter dem Motto: "Auf hartem Pflaster" steht.

Ostern in Rom

In der der römisch-katholischen Kirche steht Ostern in diesem Jahr ganz im Zeichen des Heiligen Jahres, das Papst Franziskus an Weihnachten eröffnete.