Warum werden zu Ostern gekochte Eier aneinander geschlagen? Und was haben Eier und der Hase mit Ostern zu tun? Ei und Hase sind nämlich auch christliche Symbole. In der Osternacht, also der Nacht von Samstag zu Sonntag, soll Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden sein. Drei Tage zuvor, am Karfreitag, war er von den Römern gekreuzigt worden. Sein Vergehen: Er war ein ein jüdischer Widerstandskämpfer, ein Zelot.