Das Gehen könne also ein erster Schritt aus einer Krise, meint die Pfarrerin, und überträgt die Idee auf unser Leben in Zeiten der Corona-Pandemie, die so viele Menschen lähme:

Es ist mehr Angst im Raum durch die Corona-Krise. Und diese Angst hat die Neigung dazu, uns erstarren zu lassen: Menschen gehen in Depression. 'Nichts geht mehr', sagen wir ja auch. Oder Menschen gehen in eine ganz hohe Erregung, in Empörung über alles und jedes. Und auch da ist es gut, um erst einmal mit sich selbst in Balance zu kommen, zu sagen: 'Naja, ich gehe erstmal los.' Es gibt in der geistlichen Begleitung den schönen Satz: "Es geht was, wenn du gehst."