Das Eier-Aneinanderschlagen soll das Aufbrechen des Grabes durch Jesus Christus symbolisieren. Die Schale muss zerstört werden, damit etwas Neues zum Vorschein kommen kann. Schon früh wird deshalb das Ei zum Symbol des Osterfestes. Es ist ein Zeichen des neuen Lebens. Die armenischen Christen waren die ersten, die das Ei als Ostersymbol nutzten. Blutrot bemalt – wie das Blut Jesu – und kostbar, denn in der roten Farbe wurde Gold verarbeitet. Das Ei hat aber noch eine ganz simple Bedeutung: Natürlich hat es mit dem Frühling zu tun. Da legen die Hühner nämlich besonders viele Eier. Und weil in der Fastenzeit keine Eier gegessen wurden, gab es zu Ostern Eier im Überfluss.

Seit dem 11. Jahrhundert sind die Osterfeuer auch in Deutschland nachgewiesen. In der Osternacht wird zu Beginn der Liturgie vor der Kirche das Osterfeuer entfacht. Im Kreise der Gemeinde entzündet der Priester dann die Osterkerze. Diese wird nach der Weihe in einer feierlichen Prozession in die dunkle Kirche getragen. Dabei ertönt drei Mal der Ruf des "Lumen Christi" (Christus das Licht).