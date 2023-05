Der Töpfer sei so eine Kirche für alle, die nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, sagt Johannes Johne in Vorfreude auf den nächsten Gottesdienst unter dem Europakreuz. Mit Blick über das Dreiländereck ohne sichtbare Grenzen. Die gibt es hier oben auch unter den Menschen nicht. Denn jeder könne kommen, ob er an Gott glaubt oder nicht.