Missbrauchsbeauftragter Rörig fordert Pakt gegen Missbrauch

Hauptinhalt

Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, hat zehn Jahre nach Aufdeckung der Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg deutlich mehr Engagement von Politik und Gesellschaft gegen Kindesmissbrauch gefordert. Dieses

Thema müsse ein "Megathema" werden, sagte Rörig am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin.