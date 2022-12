Es werde "in den nächsten 1.000 Jahren kein Papst mehr nach Thüringen kommen", fasste der damalige Bischof von Erfurt Joachim Wanke den Besuch von Benedikt XVI. in Erfurt und im Eichsfeld zusammen. Und: "Das wird ein einmaliges Ereignis bleiben, wohl auf lange Zeit."

Erste Station des Kirchenoberhauptes in Thüringen war Erfurt. Er trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein und besuchte den Dom. Im Augustinerkloster kam es zu einer historischen Begegnung mit Vertreterinnen und Vertretern der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Es wurde auch über die Ökumene gesprochen. Auf konkrete Forderungen - wie beispielsweise ein gemeinsames Abendmahl - ging Benedikt allerdings nicht ein.