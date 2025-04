Am Ende des Gottesdienstes steht ein besonderer Abschiedsritus, der lateinisch als "commendatio et valedictio" bezeichnet wird. Er beginnt mit einer langen Allerheiligenlitanei, in der auch die Namen der heilig gesprochenen Päpste - vom 1. bis zum 21. Jahrhundert genannt werden. Das sind 81 Päpste. Fast auf den Tag genau, am 27. April 2014 wurden zuletzt zwei Päpste heilig gesprochen: Johannes XXIII. und Johannes Paul II.