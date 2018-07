Im August 1960 kommt in den USA die erst Antibabypille auf den Markt. Ein Jahr später ist sie auch in Deutschland erhältlich - offiziell als Medikament gegen Menstruationsbeschwerden. Verschrieben bekommen es hierzulande zunächst lediglich verheiratete Frauen mit mehreren Kindern. Zwar wird nur in der Packungsbeilage die empfängnisverhütende Wirkung als Nebenwirkung erwähnt, das ist jedoch allgemein bekannt.

Gegen die Einführung eines künstlichen Verhütungsmittels protestieren die Kirchen. So diskutiert in der katholischen Kirche eine extra dafür einberufene Kommission - bestehend aus Bischöfen und Moraltheologen - vier Jahre lang darüber, ob die Antibabypille und andere künstliche Verhütungsmittel mit der Lehre der katholischen Kirche vereinbar sind. Zwar ist die Mehrheit der Kommissionsmitglieder gegen ein Verbot künstlicher Empfängnisverhütung, doch Paul VI. entscheidet anders. Er verurteilt in seiner Enzyklika "Humanae Vitae - Über die rechte Ordnung der Weitergabe des menschlichen Lebens" die Geburtenkontrolle durch künstliche Verhütungsmittel. Diese würde im Gegensatz zu den Lehren der Katholischen Kirche stehen, außerehelichen Geschlechtsverkehr und Frauen zum Sexualobjekt degradieren. In der Enzykla schreibt der Papst, dass "jeder eheliche Akt von sich aus auf die Erzeugung menschlichen Lebens hingeordnet bleiben" müsse. Natürliche Methoden der Verhütung, wie die Temperatur- oder Zyklusmethode, seien, so Paul VI., moralisch vertretbar.