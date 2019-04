Es ist keine einfache Diskussion, der sich Hans Zollner an diesem Abend Mitte April in der Leipziger Probstei St. Trinitatis stellt. Der Jesuit ist Leiter des Kinderschutzzentrums der katholischen Kirche und einer der wichtigsten Berater des Papstes zum Umgang mit sexuellem Missbrauch an Kindern. Doch die Aufarbeitung geht nur schleppend voran, und der Frust der Gläubigen und Betroffenen ist in der Diskussion deutlich spürbar:

Stimmen aus der Diskussion

Ich bin katholisch, und meine Beziehung zur katholischen Kirche als Institution befindet sich in einer zunehmenden schweren Krise.

Wieso schafft es die Kirche, sich über Adveniat irgendwelchen menschengeschlagenen Wunden in der Welt zuzuwenden, über Miserior, und warum können wir nicht die Wunden, die wir selbst geschlagen haben, an Menschen in unserer Gemeinschaft, warum können wir denen nicht helfen durch ein Hilfswerk?

Es wird viel über Täter gesprochen, und von den Opfern ganz schnell Vergebung erhofft, und gar nicht gefragt: Leute, wie können wir Euch helfen, was braucht Ihr? Und ... ich könnte Ihnen viele Antworten auf diese Frage geben.

Zollner hört zu, zeigt Verständnis und versucht, Fragen zu beantworten, und man merkt, dass er diese Art von Veranstaltung nicht zum ersten Mal besucht. Bei aller Kritik bleibt die Debatte höflich und respektvoll, zumal Zollner in seinem vorangegangenen Vortrag nicht mit Kritik an der Institution Kirche gespart hat. Dennoch ist er davon überzeugt, dass sich etwas tut, wie er im Interview sagt: "Ich glaube, dass es 2018 zum ersten Mal, innerkirchlich und auf höchster Ebene, darum ging, welche Rolle spielt das System Kirche als Ganzes, die Institution Kirche als Ganzes, bezüglich der Frage, warum Missbrauch geschehen konnte, und warum es so lange vertuscht wurde."

Kirche steht vor Systemfrage

Den Grund dafür, warum in der Kirche heute endlich auch die Systemfrage gestellt wird, sieht er in einem gesellschaftlichen Klima, das sich – etwa auch durch die Me-Too-Bewegung – gewandelt hat. So sind zuvor unangreifbare Institutionen angreifbar geworden. Der Berater von Papst Franziskus lässt es sich aber auch nicht nehmen, die Verdienste seines Chefs herauszustreichen: "Die Tatsache, dass wir über das System reden, System Kirche, allerdings vom Papst selber auf die Agenda gesetzt wurde, weil er in seinem Brief vm 20. August 2018 an das Volk Gottes, einen Satz geschrieben hat, der wirklich beachtenswert ist: Er schreibt nämlich vom Zusammenhang zwischen dem Missbrauch des Gewissens, Missbrauch der Sexualität und Missbrauch von Macht. Und damit hat er meines Erachtens die Systemfrage selber gestellt."

Der Theologe und Psychologe, der auch an der Päpstlichen Universität Gregoriana lehrt, betont, das die katholische Kirche gerade in westlichen Ländern wie Deutschland inzwischen viel für die Prävention von Kindesmissbrauch unternimmt. Doch auch er hat viel zu kristisieren, was Präventionsarbeit in anderen Teilen der Weltkirche und die Aufarbeitung und den Umgang mit den Opfern weltweit betrifft. Außerdem fehlt ihm die spirituelle, die theologische Auseinandersetzung mit dem Thema – eigentlich die Kernkompetenz der Kirche.

"Problem delegiert an Kirchenrechtler und Psychologen"

Zollner kritisiert, "dass in der Kirche insgesamt, die Frage der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, nicht angekommen ist in den Gemeinden, nicht angekommen ist in den Diözesen, in den Bistümern, nicht angekommen ist in den theologischen Fakultäten, nicht angekommen ist in unseren Gebeten und in unseren Liturgien. Was ich meine, ist nicht, dass die Leute nicht wüssten, dass es dieses Thema gibt, und dass man nicht darüber redet, das tut man. Aber man delegiert das Problem an Kirchenrechtler oder an Psychologen, und man setzt sich nicht mit der Frage wirklich auseinander, was will denn Gott uns mit dieser Situation in der wir uns finden, heute sagen."

Dass die Debatte um die Verantwortung der Kirche für den Missbrauch und deren Aufarbeitung wichtig ist, daran hat heute hier niemand Zweifel. Auch gibt es viel Respekt für Zollners Arbeit innerhalb der Kirche. Doch die Skepsis bleibt. Eine ältere Dame bringt die Stimmung des Abends auf den Punkt:

Es gibt viel zu tun, wenn die katholische Kirche bleiben will. Stimme aus der Diskussion