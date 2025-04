Aus der Geschichte von Santa Maria Maggiore Santa Maria Maggiore ist eine von vier päpstlichen Basiliken außerhalb des Vatikan und innerhalb Roms. Päpstliche Basiliken sind Kirchen mit einem Sonderstatus: Sie unterstehen direkt der Rechtsprechung des Vatikan. In päpstlichen Basiliken befindet sich ein Papstaltar, an dem nur das katholische Oberhaupt selbst oder ein Vertreter die Messe halten dürfen.



In Santa Maria Maggiore sind bislang nicht nur sieben Päpste begraben - sondern auch Gian Lorenzo Bernini, Großmeister des Barock, der dem Petersplatz im 17. Jahrhundert seine heutige Gestalt verlieh.



Santa Maria Maggiore ist in ihrem Inneren im Wesentlichen noch so gegliedert und gestaltet wie im fünften Jahrhundert, als Papst Sixtus III. sie bauen ließ. Das Mittelschiff ist gesäumt von Säulen im ionischen Stil. Wer die Basilika betritt, dem stechen vor allem die prachtvollen Mosaike an den Wänden ins Auge.



Die Basilika beherbergt einige der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche: unter anderem eine Ikone der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind, die der Heilige Lukas gemalt haben soll.



In Santa Maria Maggiore werden zudem Holzfragmente aufbewahrt, die von der Krippe stammen sollen, in dem das Jesuskind lag. Auf der Website der Basilika wird auf jüngste Untersuchungen verwiesen, denen zufolge das Holz tatsächlich aus der Zeit der Geburt Jesu stammt.



Die Vorgeschichte der Basilika reicht in die ersten Jahrhunderte des Christentums und die Spätzeit des Römischen Reichs zurück. Der Überlieferung zufolge erschien die Gottesmutter dem römischen Patrizier Johannes und seiner Frau und versprach ihnen, dass ihr Wunsch nach einem Sohn in Erfüllung gehe.



Die Jungfrau Maria soll dem Patrizier ein Wunder an einem Ort in Rom versprochen haben. In einer Sommernacht, am 5. August, soll es daraufhin auf dem höchsten Punkt des Esquilin, einem der sieben Hügel der Ewigen Stadt, geschneit haben - woraufhin der Patrizier zu Ehren Marias den Bau einer ersten Kirche an dieser Stelle finanzierte. Bis heute begehen Katholiken aufgrund dieser Legende am 5. August den Weihetag der Maria zum Schnee.



