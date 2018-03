Barrierefreie Hintergrundinformationen rund um die Paralympics komplettieren das inklusive Angebot. So werden zum Beispiel die sechs Grundsportarten Ski-Alpin, Skilanglauf, Biathlon, Rollstuhl-Curling, Para-Snowboard und Schlitten-Eishockey im Para-Sport zusätzlich in Gebärdensprache erklärt. Ergänzend zur aktuellen Berichterstattung im Ersten und im ZDF können die Hintergrundinformationen und die sportlichen Höhepunkte aus der Nacht auch in "Leichter Sprache" auf sportschau.de/paralympics sowie im ARD Text ab Seite 800 abgerufen werden.

Der MDR verantwortet zum ersten Mal, zentral von Leipzig aus, die beiden barrierefreien Serviceangebote für die ausstrahlenden Sender. Speziell für die Paralympics wurden Gebärdendolmetscher an den Hochschulen in Zwickau und Magdeburg-Stendal, in Zusammenarbeit mit der sächsischen Landesdolmetscherzentrale für Gebärdensprache, in der Übersetzung paralympischer Begriffe trainiert. Auch im MDR selbst gab es einen Workshop, um die Dolmetscher fit zu machen. Schließlich pflegen Sportberichterstatter oft eine metaphernreiche Sprache, noch dazu folgen die Paralympics ganz eigenen Regeln, so dass das Übersetzen in die Gebärdensprache oft zu einer Herausforderung wird. Ziel des Workshops war es u.a., die Gebärden zu bestimmten Sportbegriffen zu vereinheitlichen. Außerdem wurde eine Gruppe von ARD-Reportern beim MDR in Leipzig im Genre der Blindenreportage geschult.