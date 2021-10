In der Paulusgemeinde hat man Erfahrung im deutsch-deutschen Dialog. Denn nach 1990 sind viele Westdeutsche zur ursprünglichen Gemeinde dazu gestoßen. Wolfgang Kleemann, in den Nachwendejahren Pfarrer der Paulusgemeinde, erinnert sich an die anfängliche Zurückhaltung: "Na, man war schon am Überlegen, was kommt da auf uns zu. Was haben wir zu erwarten. Was sich in der Wirtschaft so gezeigt hat, die Übernahmen und das vieles im Osten nichts mehr wert war ... Das war ein bisschen beunruhigend auch für die Kirchengemeinden."