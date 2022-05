Bistum Dresden-Meißen Junge Katholiken starten Petition gegen Diskriminierung

Hauptinhalt

Es ist nicht ganz leicht für junge Menschen, sich heutzutage als Katholik zu outen. Sich zu einer Kirche zu bekennen, die wegen sexualisierter Gewalt, Vertuschung und Machtmissbrauch in ihren Reihen viel Glaubwürdigkeit verspielt hat. Das geht auch jungen Katholiken in der Region Chemnitz so – doch sie wollen sich nicht damit abfinden: Sie wollen ihre Kirche verändern und sammeln deshalb Unterschriften gegen die Diskriminierung von Frauen und homosexuellen Menschen. Andreas Roth berichtet.